Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach: Adventskranz brennt lichterloh

Durch den schrillen Alarmton eines Rauchmelders in ihrer Wohnung an der Straße Koch ist an den Weihnachtstagen eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses geweckt worden. Sie war im Wohnzimmer eingeschlafen, und hatte es versäumt die Kerzen an einem Adventsgesteck zu löschen. Als sie erwachte, brannte das Gesteck neben dem Weihnachtsbaum bereits lichterloh. Geistesgegenwärtig öffnete sie die Balkontür und warf das brennende Gesteck auf den Balkon, wo es dann von ihrem hinzu geeilten Mann mit Wasser gelöscht wurde. Die eintreffende Feuerwehr musste nur noch Wohnzimmer und Balkon kontrollieren. Die Frau hatte sich bei ihrem mutigen Einsatz eine leichte Verbrennung am Daumen zugezogen, die vom Notarzt untersucht wurde. Eine weitere akute Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.