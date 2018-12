Urteil in Mönchengladbach: Drei Jahre Haft für Angeklagten im Raser-Prozess

Mönchengladbach Vor anderthalb Jahren starb ein 38-Jähriger in Mönchengladbach, als er von einem zu schnellen Auto erfasst wurde. Der Unfallfahrer wurde nun zu drei Jahren Haft verurteilt. Ein Mitangeklagter erhielt eine Geldstrafe.

Im Prozess um einen tödlichen Unfall nach einer Auto-Raserei in Mönchengladbach ist der 29-jährige Fahrer zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn am Dienstag der fahrlässigen Tötung schuldig. Die ursprüngliche Anklage wegen Mordes hatten die Mönchengladbacher Richter nicht zugelassen. Ein 26-jähriger Autofahrer wurde wegen Unfallflucht zu 3000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Der Mann sei durch den Zusammenprall 37 Meter durch die Luft geschleudert worden und verstarb kurz darauf an seinen schweren Verletzungen. Die Gerichtsmedizinerin konnte nicht mit Gewissheit sagen, welche davon zum Tod führte – weil es so viele waren.

Beide Fahrer hatten ein Rennen jedoch bestritten. Doch die Staatsanwältin sah dies nach der Beweisaufnahme als klar widerlegt an und verwies auf die Vielzahl von Zeugenaussagen, die von einem „Rennen“ gesprochen hatten – darunter ein Mann, der als Mitglied in einem Club legale Rennen fährt. An der Kreuzung vor der Fliethstraße seien mindestens drei Autos „wie bei einer Explosion“ rechts an ihm vorbei geschossen, sagte er, zwei davon seien von rechts auf die Geradeaus-Spur gewechselt. Alle hätten „richtig Gas gegeben“, er schätzte das Tempo auf rund 100 km/h.