Polizei schnappt zweiten Tatverdächtigen : Erfolgreiche Fahndung nach Bluttat in Wickrath

Mönchengladbach Die Polizei hat jetzt auch den zweiten Tatverdächtigen festgenommen, der zusammen mit einer Komplizin versucht haben soll, einen 39-jährigen Mann aus Neuss zu töten. Er sitzt jetzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Jetzt sind beide mutmaßlichen Täter gefasst, die versucht haben sollen, am 27. Juni einen 39-jährigen Neusser in Mönchengladbach-Wickrath zu töten. Am Mittwoch hat die Polizei den Aufenthaltsort eines 32-jährigen Mannes aus Mönchengladbach ausfindig machen können. Er soll zusammen mit einer Komplizin die Mordpläne geschmiedet haben. In den späten Abendstunden war der Zugriff. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen mit Unterstützung von Zivilfahndern und einem Diensthundeführer in einer Mönchengladbacher Wohnung fest. Der 32-Jährige haben keinen Widerstand geleistet, so die Polizei. Nach intensiven Ermittlungen war die Mordkommission auf die Spur des per nationalem und internationalem Haftbefehl Gesuchten gekommen. Er sitzt nun wegen versuchten Mordes in U-Haft.