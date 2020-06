An der Waldnieler Straße in Mönchengladbach : Warf ein Unbekannter etwas von einer Brücke auf ein Auto?

An der Waldnieler Straße in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein 24-Jähriger hat am frühen Freitagmorgen einen Mann auf einer Brücke über die Waldnieler Straße gesehen. Als der junge Autofahrer unter der Brücke durchgefahren sei, habe er einen lauten Knall gehört: Seine Heckscheibe hatte ein Loch. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bei der Polizei Mönchengladbach laufen Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ein 24-jähriger Mönchengladbacher befuhr nach eigenen Angaben am Freitag, 5. Juni, gegen 4.20 Uhr mit seinem BMW die Waldnieler Straße in Richtung Monschauer Straße. Auf der Brücke, auf welcher die Straße In der Duis über die Waldnieler Straße führt, habe er eine dunkel gekleidete Person wahrgenommen.