Pläne für Mönchengladbach Mehr Tempolimits sollen gegen Lärm helfen

In der Stadt wird seit Jahren darüber diskutiert, ob die erlaubte Geschwindigkeit auf noch mehr Straßen reduziert werden sollte. Auf der einen Seite engagieren sich Mönchengladbacher für eine striktere Begrenzung wie die „Initiative Quartier Windberg“, Kostenpflichtiger Inhalt die rund 15 Jahre lang für Tempo 30 auf dem Schürenweg und weiteren Straßen im Viertel kämpfte und schließlich erfolgreich war. Auf der anderen Seite lehnen manche Bürger wie Christoph Schmitz die Reduzierung in bestimmten Bereichen ab, weil sie eine Behinderung des Verkehrsflusses befürchten. Registrierungspflichtiger Inhalt: Schmitz hat sogar gegen Tempo 30 am Schürenweg Klage eingereicht.