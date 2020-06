Zeugen gesucht : Drei Personen berauben 22-Jährigen auf Hindenburgstraße

Gladbach Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am vergangenen Samstagabend auf der Hindenburgstraße sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu drei mutmaßlichen Tatverdächtigen machen können. Ein 22-Jähriger hatte angegeben, er sei von drei Personen angegriffen und ausgeraubt worden.

Ein Zeuge hatte die Auseinandersetzung bei der Bundespolizei gemeldet. Beamte trafen am beschriebenen Ort auf einen leicht verletzten 22-Jährigen. Der gab an, von insgesamt drei Personen angegriffen und beraubt worden zu sein. Die Bundespolizei zog zuständigkeitshalber die Polizei Mönchengladbach hinzu.

Der 22-Jährige sagte aus, dass er gegen 22 Uhr einen Kiosk an der Hindenburgstraße verlassen habe und plötzlich von hinten geschubst worden sei. Um sich zu wehren, habe er dem Angreifer ins Gesicht geschlagen. Dann sei ein zweiter Mann dazugekommen, der ihn ebenfalls schubste und daraufhin auch von dem 22-Jährigen geschlagen wurde. Ein dritter Mann sei hinzugestoßen, der ihn getreten habe, woraufhin der junge Mann stürzte. Der dritte Mann stahl das Portemonnaie aus dessen hinterer Hosentasche. Anschließend seien die drei Männer in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet, teilt die Polizei am Montag mit.