Hoher Sachschaden : Diebe stehlen Lkw-Anhänger mit Energy-Drinks

Mönchengladbach Als der Fahrer am Dienstag zu seinem Sattelschlepper zurückkehrte, stand dort nur noch die Zugmaschine. Die Autokennzeichen waren ebenso verschwunden wie der komplette, voll beladene Anhänger.

Anstatt sich durch Aufbrechen Zugang zu einem mit Energy-Drinks beladenen Sattelzuganhänger zu verschaffen, entwendeten Diebe diesen direkt komplett. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entstand durch den Diebstahl der „energiegeladenen Ware“ ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Es war am vergangenen Sonntag um 13.15 Uhr, als der Fahrer den mit Energy-Drinks beladenen Anhänger mitsamt Sattelzugmaschine am Dohrweg in Uedding abstellte. Als er am Dienstag dorthin zurückkehrte, dürfte er zunächst ziemlich erstaunt gewesen sein: Einzig die Sattelzugmaschine stand noch dort, allerdings ohne Kennzeichen. Die Nummernschilder waren ebenso verschwunden der beladene Anhänger. Offensichtlich hatten Diebe sich dazu entschlossen, diesen komplett zu stehlen.