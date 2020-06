Frau muss ins Krankenhaus : Mann flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrerin

Holt Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer ist am Samstag eine Frau verletzt worden. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Unterdessen flüchtete der andere Radfahrer zu Fuß. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer am Samstag, 6. Juni, gegen 13.30 Uhr auf dem Wadenpfad in Holt sucht die Polizei den geflüchteten Unfallverursacher.

Leicht verletzt wurde dabei eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Mönchengladbach, teilt die Polizei mit. Sie berichtete, sie habe den Radweg hinter der Holter Kirche aus Richtung Aachener Straße in Richtung Immelmannstraße befahren. Dabei sei sie ganz rechts auf dem Radweg gefahren. In einer leichten Linkskurve sei ihr ein Fahrradfahrer aus Richtung Wadenpfad in Richtung Aachener Straße entgegengekommen. Dieser habe etwas weiter ausgeholt beziehungsweise einen Schlenker gemacht und habe sie erst im letzten Moment gesehen. Eine Kollision sei für beide nicht mehr vermeidbar gewesen.