Polizei sucht Zeugen : Unbekannter zündelt in Mönchengladbacher Kirche

Die Polizei macht auf den Fall aufmerksam, um auch andere Kirchen zu sensibilisieren. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Der Mann ist in den vergangenen Tagen mehrfach negativ aufgefallen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die helfen können, den Unbekannten zu identifizieren.

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag, 9. Juni, gegen 7.30 Uhr in einer Kirche an der Albertusstraße einen Brand auf dem Altar gelegt und die Flucht ergriffen. Das meldete die Polizei am Freitag. Ein Mitarbeiter hat demnach das Feuer bemerkt und konnte es löschen. Es entstand lediglich ein Sachschaden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die bei der Identifizierung des Täters helfen können. Laut Angaben von Kirchenmitarbeitern wurde in den vergangenen Tagen in mehreren Kirchen in der Gladbacher Innenstadt ein verdächtiger Mann bemerkt: Er zündete viele Opferkerzen an, spielte mit dem Weihwasser herum, redete wirr und aggressiv vor sich hin und machte insgesamt den Eindruck, als sei er durcheinander.

Zeugen beschrieben ihn der Polizei als 35 bis 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und sonnengebräunt. Er trägt einen grauen Bart, spricht akzentfrei Deutsch und sieht ungepflegt aus.

Am Donnerstag fiel er in der Kirche an der Albertusstraße einem Mitarbeiter auf, weil er aggressiv vor sich hin redete. Der Mitarbeiter ging laut eigenen Angaben daraufhin in einen Nebenraum, um sein Mobiltelefon zu holen und damit Hilfe zu rufen. Als er in den Hauptraum der Kirche zurückkehrte, war der Fremde verschwunden und auf dem Altar brannte ein Feuer. Dem Mitarbeiter gelang es, das Feuer sofort zu löschen, sodass lediglich das Tuch über dem Altar Schaden nahm. Verletzt wurde niemand.