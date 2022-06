In einer Brauerei in Mönchengladbach : Betrunkener auf Gabelstapler verletzt Kollegen schwer

In einer Brauerei in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Mann soll nach ersten Ermittlungen rückwärts gegen seinen Arbeitskollegen gefahren sein. Der Schwerverletzt musste intensivmedizinisch behandelt werden.

In einem Brauereibetrieb in Mönchengladbach ist es am Donnerstagabend, 9. Juni 2022, zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Dabei ist ein betrunkener Gabelstaplerfahrer gegen einen seiner Kollegen gefahren und hat ihn dadurch schwer verletzt. Das meldete die Polizei am Freitag.