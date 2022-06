Nach Leichenfund in Mönchengladbach : Identität der Toten festgestellt – Kein Verdacht auf Tötungsdelikt

Update Mönchengladbach Bei der im Volksgarten tot aufgefundenen Person handelt es sich um die als vermisst gemeldete Kirsten Z. Die Polizei schließt ein Tötungsdelikt jedoch aus.

Spaziergänger hatten am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr in einem Waldstück in Mönchengladbach eine tote Person gefunden. Es folgte ein zweistündiger Polizeieinsatz, bei dem der Bereich um den Fundort großräumig abgesperrt wurde. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Am Dienstag wurde aber vorerst nichts zur Identität der gefundenen Person oder der Todesursache bekannt gegeben. Nur so viel: Die Person ist weiblich. Und: Bei der Klärung der Identität werde „auch ein Abgleich mit aktuellen Vermisstenfällen vorgenommen“, teilte die Polizei mit.

Am 28. Mai gab es daher umfassende Suchmaßnahmen, die bis in den späten Abend hinein dauerten. Dabei kam neben einer Handyortung auch eine Drohne der Feuerwehr sowie Kostenpflichtiger Inhalt die neue Rettungshundestaffel (auch „Mantrailer“ genannt) zum Einsatz. Die Spur der Hunde endeten an der Bushaltestelle Korschenbroicher Straße/ Langer Weg. Am darauffolgenden Sonntag wurden die Suchmaßnahmen fortgesetzt. Ohne Erfolg.