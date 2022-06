Vorfall in Mönchengladbach : Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Vorfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Zeuge hatte die Alkoholfahne des Fahrers bemerkt und die Leitstelle alarmiert. Wie es weiterging und was den Mann jetzt erwartet.

Dank eines Zeugenhinweises haben Polizisten am Mittwoch einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Das teilte die Polizei mit.

Polizeibeamte fahndeten dann im Bereich der Stadtwaldstraße und hielten schließlich an der Dahlener Straße ein der Beschreibung entsprechendes Fahrzeug an, in dem sich zwei Insassen befanden. Laut Polizeibericht nahmen die Beamten schon beim Ansprechen der Personen einen starken Alkoholgeruch wahr.