Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 10. Juni 2022) : Ein weiterer Todesfall – Inzidenz steigt auf 500

Mönchengladbach Eine nachweislich mit Corona infizierte Patientin des Geburtenjahrgangs 1930 ist im Krankenhaus gestorben. Die Stadt meldet mehr als 400 Neuinfektionen.

Den 334. Corona-Todesfall in Mönchengladbach seit Beginn der Pandemie hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 10. Juni 2022, gemeldet. Eine Covid-19-Patientin (Jahrgang 1930) ist den Angaben zufolge im Krankenhaus gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell bei 500,6 – so hoch wie zuletzt vor einem Monat. Am Vortag lag der Wert noch bei 469,1, nachdem dieser bereits einen Sprung gemacht hat (von 401,3 am Mittwoch). Der landesweite Durchschnitt liegt den Angaben zufolge bei 377,1 (Vortag: 322,5) und der Bundesschnitt bei 318,7 (Vortag: 276,9). Mönchengladbach weist die sechsthöchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW auf. Die höchste hat der Landkreis Coesfeld (904,8) und die niedrigste die Stadt Duisburg (198,0).