Ende einer Fahndung in Mönchengladbach : Vermisste 70-Jährige wohlauf angetroffen

Mönchengladbach Nachdem sie zuletzt am vergangenen Samstag in ihrem Lebensumfeld gesehen wurde, ist die Frau jetzt bei einem Familienmitglied angetroffen worden.

Die Polizei hat die vermisste 70-jährige Frau, nach der mehrere Tage gesucht wurde, am Donnerstagnachmittag wohlbehalten bei einem Familienmitglied angetroffen. Das meldete die Polizei noch am gleichen Tag. Eine Polizeisprecherin gab im Gespräch mit unserer Redaktion an, dass der Erfolg auch den Hinweisen aus der Bevölkerung zu verdanken sei. In der Meldung bedankt sich die Polizei bei allen Hinweisgebern für die Mithilfe.