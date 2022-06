Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 3. Juni 2022) : Wieder mehr als 1000 Mönchengladbacher infiziert

Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag 42.693 Corona-Fälle für ganz Deutschland gemeldet – davon 10.210 in NRW. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Die Corona-Zahlen in Mönchengladbach steigen wieder. Die Sieben-Tage-Inzidenz steuert auf die 300er-Marke zu. Die wichtigsten Werte im Überblick.

353 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 3. Juni 2022, gemeldet. Damit steigt die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher auf 1022 (Vortag 927). Vor genau einer Woche lag der Wert mit 1059 ungefähr genau so hoch, sank dann aber bis zum Wochenbeginn auf 695 (am Montag, 30. Mai).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit mit 292,3 (Vortag: 251,3) an. Der Wert ist diese Woche ebenfalls immer weiter gestiegen. Das ist aber ein bundesweiter Trend. In ganz Deutschland sind laut RKI 261,3 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage zu verzeichnen (Vortag: 221,4, Vorwoche: 211,2). In NRW liegt der Wert bei 277,6 (Vortag: 238,7, Vorwoche: 228,6).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 3. Juni 2022, 11.18 Uhr) drei Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei Patienten werden invasiv beatmet. 16 der laut Divi 82 Intensivbetten (für Erwachsene) im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 19,5 Prozent. Zum Vergleich: Landesweit sind 11,8 Prozent der Intensivbetten (594 von 5044) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 2,37 an. Am Vortag wurde ein Wert von 2,16 gemeldet, der mittlerweile durch Nachmeldungen auf 2,68 korrigiert wurde. Der bundesweite Schnitt liegt derzeit bei 1,95 (Vortag: 1,82 gemeldet und auf 2,19 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 72.798 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 71.443 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 333 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

