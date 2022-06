Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 8. Juni 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz knackt 400er-Marke

Mönchengladbach Die Stadt meldet 479 Neuinfektionen. Drei Covid-19-Patienten werden in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Die aktuellen Werte im Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt infolgedessen wieder leicht an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Mittwoch mit 401,3 an – und damit erstmals seit Mitte Mai mit über 400. Am Vortag lag der Wert bei 394,4.