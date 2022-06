Jugendkriminalität in Mönchengladbach : Polizei geht gegen junge Randalierer in Rheydt vor

Polizei geht gegen junge Randalierer in Rheydt vor

Jugendkriminalität in Mönchengladbach

Die Polizei stellte die mutmaßlichen Täter in der Rheydter Innenstadt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Für die Beamten waren es keine Unbekannten, auf die sie in der Rheydter Innenstadt traf. Bei dem Einsatz blieb es nicht nur bei Platzverweisen.

Die Polizei hat am Dienstag, 7. Juni, gegen 20.30 Uhr zwei Jugendliche (beide 15 Jahre alt) und einen 18-Jährigen an der Dahlener Straße gestellt, die einen 15-Jährigen bestohlen haben sollen. Das meldet die Polizei am Mittwoch.