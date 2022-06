Jugendkriminalität in Mönchengladbach : 13-Jähriger bekommt Platzverweis für Rheydter City

Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Mönchengladbach Der Jugendliche hat zuvor auf einen 18-Jährigen eingetreten und wollte ihm Bargeld abnehmen. Zwei anderen Jugendlichen wurde eine Bankkarte und ein Handy geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei hat am Donnerstag zwei Raubdelikte in Rheydt und Mülfort sowie eine Körperverletzung in Rheydt gemeldet. Die Fälle hatten sich am Vortag beziehungsweise bereits am Montag zugetragen.

So hat ein 13-Jähriger am Mittwoch, 7. Juni, gegen 18.40 Uhr an einer Bushaltestelle an der Dahlener Straße einen 18-Jährigen mehrfach getreten, als dieser ihm kein Bargeld geben wollte. Den Angaben zufolge war der 13-jährige Tatverdächtige in Begleitung mehrerer Jugendlicher. Als Zeugen die Polizei riefen, flüchtete er zunächst, kehrte dann aber zurück – und stritt die Tat ab.

Die Beamten erteilten dem 13-Jährigen einen Platzverweis für die Rheydter Innenstadt und übergaben ihn in die Obhut seiner Schwester.

Bereits am vergangenen Montag, 6. Juni, hatte es in der Nähe der Bushaltestelle an der Dahlener Straße einen Raub gegeben. Gegen 15.35 Uhr fragten drei Personen aus einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen einen 15-Jährigen, ob er ihnen Geld leihen könne. Als dieser verneinte, versuchte ein Jugendlicher, die Bauchtasche des 15-Jährigen zu öffnen. Doch das gelang nicht.

Als der 15-Jährige weggehen wollte, folgten ihm vier Personen, hielten ihn fest und nahmen ihm sein Portemonnaie ab. Aus der Geldbörse entwendeten sie die Bankkarte.

Der 15-Jährige beschreibt die vier Tatverdächtigen so: Einer ist 1,85 Meter groß, hat blaue Augen und trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Kappe. Der zweite ist etwa 1,90 Meter groß, hat dunkle lange und lockige Haare und ist etwas korpulenter. Er trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Kappe. Der dritte ist von etwas dünnerer Statur, hat seine schwarzen Haare nach hinten gegelt, und war mit einem dunkelblauen Sweatshirt bekleidetet. Der vierte trug eine Kappe und eine Kapuze.

Darüber hinaus ist einem 14-Jährigen am Mittwoch, 8. Juni, an der Brückenstraße sein Mobiltelefon geraubt worden. Dabei wurde dem Jungen auch ins Gesicht getreten.

Laut Polizeibericht fotografierte der 14-Jährige gegen 10.30 Uhr für den Kunstunterricht am Niersgrünzug. Dort begegnete ihm eine Gruppe von drei Jugendlichen. Einer von ihnen habe plötzlich nach dem Mobiltelefon des 14-Jährigen gegriffen, heißt es. Als dieser nicht losließ, wurde ihm ins Gesicht getreten. Die drei Tatverdächtigen flohen daraufhin in Richtung Stockholtweg.

In der Hülle des Telefons befanden sich auch persönliche Dokumente des 14-Jährigen. Er beschreibt den Täter wie folgt: 16 bis 17 Jahre alt und schwarze lockige Haare. Er trug eine schwarz-blaue Jacke mit einem Emblem des FC Barcelona.

Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben in der Nähe des Tatortes, konnte aber niemanden mehr antreffen.

Jetzt sucht die Polizei zu den beiden Raubdelikten Zeugen, die diese beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen.

(RP)