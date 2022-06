Bedburg-Hau : Kirche im Inneren neu gestaltet

Bedburg-Hau Die Weihe der Jugendkirche in Hasselt wird mit einem Pfarrfest gefeiert. Der Xantener Weihbischof Rolf Lohmann zelebriert den Gottesdienst.

Der Geruch fällt als Erstes auf. Es riecht neu, nach frischem Lack und gerade aufgetragener Farbe in der St.-Stephanus-Kirche im Bedburg-Hauer Ortsteil Hasselt. Von außen sieht das Gebäude so aus wie im September des vergangenen Jahres, als dort der vorerst letzte Gottesdienst gefeiert wurde. Doch im Inneren hat sich eine Menge getan – und noch wird fleißig gearbeitet.

Anna (24) und Jule (21) Dobbelsteen aus Schneppenbaum bauen Möbel zusammen, ihre Mutter Petra bringt eine LED-Beleuchtung im neuen Altar an, Kirchenvorstandsmitglied Christoph Kolender bringt den ökumenischen Jugendkreuzweg an der Seitenwand an. Mittendrin steht Stephan Billen, lächelnd, auch wenn er zugibt: „Ein bisschen Stress haben wir gerade schon hier, bis Sonntag gibt es noch einiges zu tun.“ Sonntag ist der große Tag, dann wird in einem feierlichen Gottesdienst St. Stephanus offiziell als Jugendkirche geweiht. „Es ist total klasse, hier zu stehen und die letzten Arbeiten mitzubekommen“, sagt Billen. Die Jugendkirche ist nicht mehr nur das Modell, das er vor vier Jahren der Pfarrei vorgestellt hatte, sondern greifbare Wirklichkeit geworden. „Ich hoffe, dass das auch ein Antrieb für andere Menschen ist, die als Mitglieder einer Gemeinde Ideen einbringen, die dann tatsächlich in die Tat umgesetzt werden“, erklärt er.