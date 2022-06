Blaulichtticker für Hückelhoven : Schlüssel gestohlen und in Hilfarther Haus eingedrungen

In Hückelhoven haben zwei unbekannte Frauen die Schlüssel einer Seniorin gestohlen. Später drangen Unbekannte in das Haus der Seniorin ein. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hückelhoven Bei einem Einkauf in einem Drogeriemarkt in Hückelhoven wurde eine ältere Frau Opfer eines Diebstahls. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Einbruch nach Diebstahl des Haustürschlüssels Am Dienstag besuchte eine ältere Frau gegen 11 Uhr einen Drogeriemarkt in der Parkhofstraße in Hückelhoven. Dort wurde sie von zwei unbekannten Frauen angesprochen. Den Frauen gelang es, die Adresse der Seniorin zu erfahren. Als diese den Markt verließ, fiel ihr auf, dass ihr Schlüsselbund nicht mehr aufzufinden war. Sie schöpfte Verdacht, von den Frauen bestohlen worden zu sein, und verständigte die Polizei. Zwischenzeitlich waren Unbekannte in Hilfarth in das Haus der Frau eingedrungen und hatten alle Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die unbekannten Frauen waren 20 bis 30 Jahre alt und hatten dunkle lange Haare. Sie trugen weiße Schuhe und blaue Jeans. Eine Täterin trug eine schwarze Jacke, die andere einen blauen Pullover. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02452 9200.

Fernseher gestohlen Unbekannte drangen am Dienstag zwischen Mitternacht und 7 Uhr in eine Wohnung an der Ottostraße in Baal ein und entwendeten zwei Trocknungsgeräte sowie einen Fernseher.

Auto geknackt In Brachelen knackten Unbekannte zwischen Sonntag und Dienstag mehrere Autos. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld, ein Navigationssystem, eine Geldbörse, einen Rucksack, Kleidung und Ausweise. Die Tatorte lagen am Thomasweg, Dohlenweg und am Schwarzen Weg. Ob ein Zusammenhang besteht, klärt die Kripo.

Kabel entwendet 600 Meter verlegte Kabel stahlen Unbekannte bei einem Einbruch auf einer Baustelle an der Jülicher Straße in Hückelhoven. Die Tat geschah zwischen Samstag, 19 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr.

(back)