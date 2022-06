Wohnungsbrand im oberbergischen Waldbröl : Feuer in ehemaligem Gasthof durch Chemikalien ausgelöst

Feuer in ehemaligem Gasthof durch Chemikalien ausgelöst

Die Feuerwehr musste zu einem Brand in einer Wohnung ausrücken. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Waldbröl Verschiedene Chemikalien haben in einer Wohnung in Waldbröl einen Brand ausgelöst. Sie sind offenbar falsch zusammengeführt und erhitzt worden. Es könnte sich sogar um eine Drogenküche handeln.

Große Mengen verschiedener Chemikalien haben einen Wohnungsbrand im oberbergischen Waldbröl ausgelöst. „Der nicht sachgerechte Umgang und das Zusammenführen nicht bestimmbarer Chemikalien sowie das Erhitzen dieser Chemikalien“ habe das Feuer nach ersten Ermittlungen verursacht, berichtete die Polizei am Mittwoch. Weitere Angaben machte sie nicht. Es werde mehrere Tage dauern, bis es zu dem Fund in der Wohnung eines ehemaligen Gasthofs genauere Erkenntnisse gebe, sagte eine Sprecherin. Ob es sich womöglich um eine Drogenküche gehandelt habe, sei unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt.