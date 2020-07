Streit an Tür : Mann würgt Busfahrer

Ein Mann hat in Mönchengladbach wegen eines Streits einen Busfahrer gewürgt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rheydt Ein Mann hat am Donnerstag in Rheydt einen Busfahrer gewürgt. Die Männer hatten Streit, bevor der Angreifer in den Bus stieg und den Fahrer angriff.

Ein Streit um eine Situation im Straßenverkehr ist am Donnerstag, 30. Juli, gegen 7.20 Uhr in Rheydt auf der Moses-Stern-Straße eskaliert.

Zunächst hatte es nach Angaben eines 34-jährigen Busfahrers einen verbalen Konflikt an der Tür des Linienbusses gegeben. Dann aber sei der Pkw-Fahrer in den Bus gestiegen und habe den Busfahrer gewürgt, ehe der Beschuldigte den Bus wieder verlassen habe und davongefahren sei.

Die Beschreibung des Mannes: etwa 55 bis 65 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, graue, lange, zum Zopf gebundene Haare; bekleidet war er unter anderem mit einem hellen T-Shirt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter 02161 290.

(RP)