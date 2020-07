Vandalismus in Mönchengladbach : Schulgebäude verwüstet

Vandalismus in Mönchengladbach

Mönchengladbach In die leer stehenden Schule wurde schon mehrfach eingebrochen. Das Schulamt hat mit dem KOS vereinbart, dass dort jetzt auch vom Ordnungsamt vermehrt Streifen gefahren werden.

Am vergangenen Wochenende ist ein Schulgebäude am Karl-Barthold-Weg verwüstet worden. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Freitag, 9 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Die Täter hebelten Fenster und Türen auf. Letztere waren durch Ketten und Vorhängeschlösser gesichert, die sie ebenfalls gewaltsam aufbrachen. Im Gebäude selber entleerten die Täter sämtliche dort befindliche Feuerlöscher. Zudem besprühten sie Gebäudeteile mit Graffiti. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161 290 zu melden. Zuletzt waren in dem Schulgebäude Klassen der Theo-Hespers-Gesamtschule untergebracht (bis Ende 2018), im kommenden Jahr soll das Gebäude als Ausweichquartier für Klassen des Math.-Nat. genutzt werden, wenn dort die Brandschutzsanierung beginnt.