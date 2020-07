Fund in Mönchengladbach : Ortsschild Broich ist wieder aufgetaucht

Fund in Mönchengladbach

Polizeihauptkommissar Andreas Rentel-Mertens, Bezirksdienstbeamter in Rheindahlen, mit dem wiederaufgetauchten Ortsschild von Broich. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Eine Anwohnerin fand das Schild zwischen Peel und Genhodder. Die Suche nach dem Dieb geht laut Polizei aber weiter.

Das Ortsschild von Broich ist wieder da. Eine Anwohnerin fand es am Wochenende zwischen Peel und Genhodder. Am Montag gab sie es bei der Polizei in Rheindahlen ab.