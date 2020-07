Polizei in Mönchengladbach ermittelt : Zweijährige stürzt aus Fenster

Polizei in Mönchengladbach ermittelt

Mönchengladbach Das Mädchen, das äußerlich nahezu unverletzt wirkte, kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt, geht aber derzeit davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt.

Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Rettungseinsatz in Uedding gerufen worden. Dort war ein zweijähriges Kind aus einem Fenster gestürzt.

Gegen 14.15 Uhr hatte die Leitstelle der Feuerwehr die Polizei über den Sachverhalt informiert. Rettungskräfte und Notarzt kümmerten sich um das Kind. Das zweijährige Mädchen sei während der Untersuchungen ansprechbar gewesen, teilte die Polizei mit. Es habe zumindest äußerlich keine sichtbaren Verletzungen gehabt. Genaueres müssten aber weitere Untersuchungen ergeben. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeibeamte sprachen mit den vor Ort anwesenden Eltern. Das Fenster, aus dem das Kind stürzte, befindet sich in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses in Uedding. „Derzeit liegen keine konkreten Hinweise auf Fremdeinwirkungen vor“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei habe den Sachverhalt übernommen und überprüfe die Umstände des Sturzes. Das zweijährige Kind bleibt zu weiteren Untersuchungen und zur Beobachtung im Krankenhaus.