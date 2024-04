Kultur für Kinder in Mönchengladbach „Theater auf Rezept“ wird selten eingelöst

Renate Harnacke hat ihre Kinderarztpraxis in Giesenkirchen, und sie ist von dem Projekt begeistert. „In unserer Stadt wächst jedes dritte bis vierte Kind in Armut auf, in Rheydt leben gar 49 Prozent der Kinder in Familien, die ohne selbst erwirtschaftetes Einkommen auskommen müssen“, sagt die Ärztin. Ein Theaterbesuch gebe einen Anstoß zu einem veränderten Blick, Kinder könnten andere Welten kennenlernen und wertvolle Impulse geben.