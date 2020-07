Feuerwehr-Einsatz in Mönchengladbach : Feuer an der Außenfassade vom Kaufhof in Gladbach

An der Außenwand vom Kaufhof brannte Unrat. Das Feuer griff auf zwei Schaltkästen über. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach In der Nacht war Unrat an der Außenfassade aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Flammen griffen auf zwei Stromschaltkästen über. Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gleich mehrere Anrufer haben in der Nacht zum Dienstag, kurz vor Mitternacht, die Feuerwehr über den Notruf 112 alarmiert. Sie meldeten, dass es an der Außenfassade von „Galeria Karstadt Kaufhof“ an der Hindenburgstraße brennt und dass sich das Feuer ausbreite. Die eintreffenden Einsatzkräfte wurden von einem Anrufer vor Ort „vorbildlich in das Geschehen eingewiesen“, lobt die Feuerwehr.

Wie sich herausstellte, brannte an der Fassade des Kaufhofs ein Haufen Unrat. Die Flammen hatten zwei angrenzende Stromschaltkästen entzündet. Dabei war eine größere, schwarze Rauchentwicklung entstanden. Der Qualm war bereits durch einen Schacht in das Kaufhaus gezogen war.

Kurz darauf löste die Brandmeldeanlage im Kaufhof aus und signalisierte eine Rauchentwicklung im Keller des Geschäfts. Ein Feuerwehr-Trupp, geschützt durch Pressluftatmer, löschte den brennenden Unrat mit einem C-Strahlrohr. Parallel wurde das Feuer in den Schaltkästen mit einem Kohlendioxidlöscher bekämpft. Weitere Einsatzkräfte sorgten dafür, dass der Keller und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit wurden. Um die Schäden an der Installation in den Schaltkästen kümmerten sich Fachkräfte des Energieversorgers der NEW.

Menschen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

(RP)