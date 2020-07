Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise : Rauchender Exhibitionist zeigt sich vor 19-Jähriger

Mönchengladbach Der Mann lauerte der Frau kurz nach Mitternacht an der Karl-Kämpf-Allee auf. Obwohl die 19-Jährige schrie, setzte er sein Tun fort. Sie konnte eine Personenbeschreibung abgeben, mit der die Polizei nun nach dem Verdächtigen sucht.

Wie durch eine Online-Anzeige bekannt wurde hat sich am vergangenen Freitag, kurz nach Mitternacht, ein Exhibitionist an der Karl-Kämpf-Allee einer 19-jährigen Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Dabei soll er geraucht haben. Zuvor war er der Frau über eine kurze Zeit gefolgt. Obwohl die Frau den Täter anschrie, setzte dieser sein Tun fort. Dann verschwand der Mann in einem Gebüsch. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 Meter groß, dunkle kurze Haare, Drei-Tage-Bart, rundes Gesicht, relativ schlanke, aber unsportliche Statur. Er soll mit einer dreiviertel-langen Hose, einem gestreiften T-Shirt und Flip-Flops bekleidet gewesen sein. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei unter 02161 290.