Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise : Zwei Attacken in Rheindahlen

Mönchengladbach Bei den Angriffen wurden ein Lkw-Fahrer und ein Zeitungsbote leicht verletzt. Sie waren von zwei jungen Männern bedroht, geschlagen, getreten und angespuckt worden.

Zunächst war gegen 3 Uhr ein Lkw-Fahrer an einem Einkaufsmarkt an der Hardter Straßen angegriffen worden. Der 57-Jährige war von den beiden Männern nach Zigaretten gefragt worden. Es kam zu einem Streit, in dessen Zuge einer der beiden Angreifer dem Lkw-Fahrer ins Gesicht schlug. Das Opfer, das auch mit einer Flasche bedroht wurde, suchte schließlich Schutz in seinem Fahrzeug. Einer der Täter warf die Flasche gegen den Lkw, der dadurch leicht beschädigt wurde. Danach flüchteten die beiden Männer.