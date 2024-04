Probleme beim Bahnverkehr Nach kaputtem Stellwerk am Hauptbahnhof Rheydt – Strecke wieder frei

Reisende und Pendler in Mönchengladbach können wieder aufatmen. Der Zugverkehr in und um die Stadt herum läuft wieder. Wegen eines kaputten Stellwerks im Bereich des Hauptbahnhofs in Rheydt war es am Mittwoch und am Donnerstag, 3. und 4. April, zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen an den Bahnhöfen und Strecken rund um Mönchengladbach gekommen. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Das Stellwerk ist repariert und die betroffene Strecke wieder frei, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage bestätigt.