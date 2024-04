Vortrag beim Wissenschaftlichen Verein Forscherin erklärt Kolonialismus in Mönchengladbach

Am deutlichsten wird die entschiedene Abkehr und Ablehnungen des von Deutschland Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts betriebenen Kolonialismus‘ an der Umwidmung der Lettow-Vorbeck-Straße, aus der im Jahr 2021 „Am Rosengarten“ wurde. Lettow-Vorbeck war im Ersten Weltkrieg als deutscher Generalmajor Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, einer der Kolonien Deutschlands, zu denen weitere in West-Afrika und in der Südsee sowie eine Enklave in China gehörten.