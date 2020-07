Streit um Mund-Nasen-Schutz : Mann greift Verkäuferin wegen Hinweis auf Maskenpflicht an

Giesenkirchen In einem Geschäft in Giesenkirchen hat ein Kunde eine Verkäuferin angegriffen. Die Frau hatte den Mann aufgefordert, die Maske korrekt anzuziehen.

Ein Disput um das richtige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist am Donnerstag, 30. Juli, gegen 15.30 Uhr in einem Geschäft in Giesenkirchen an der Konstantinstraße eskaliert.