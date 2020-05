Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Krankenschwester verfolgt Klopapier-Dieb

Mönchengladbach Ein Mann hat am Dienstag große Pakete oilettenpapier aus einem Mönchengladbacher Krankenhaus gestohlen. Dabei ging er besonders dreist vor: Eine Schwester hatte ihn nämlich gesehen.

Bei der Polizei ist am Dienstag, 26. Mai, ein Klopapier-Diebstahl aus einem Krankenhaus gemeldet worden. „Eigentlich soll sich ja die Lage um die begehrte Ware Toilettenpapier in vielen Geschäften wieder entspannt haben“, schreiben die Beamten in ihrer Mitteilung.