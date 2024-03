Polizei in Mönchengladbach Dieb auf frischer Tat ertappt und schon verurteilt

Eine Mitarbeiterin eines Discounters an der Friedrich-Ebert-Straße hat einen Mann am Dienstag, 12. März, auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl gestellt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Im beschleunigten Verfahren verurteilte ein Richter den Täter am Amtsgericht Mönchengladbach bereits zwei Tage später, am Donnerstag, 14. März.