Unfall auf der Korschenbroicher Straße : Auto prallt gegen Baum, Fahrer schwer verletzt

Polizei und Rettungskräfte rückten am Donnerstag zu einem schweren Unfall an der Korschenbroicher Straße aus. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Der Mann war aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Bordstein gefahren und anschließend über die Gegenfahrbahn. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auf der Korschenbroicher Straße ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der 56-jährige Fahrer eines BMW schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann stadtauswärts in Fahrtrichtung „Rahracker“ unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen gegen den rechtsseitigen Bordstein fuhr. Dadurch nach links abgelenkt fuhr er über den linken Fahrstreifen auf und über die Gegenfahrbahn und schlussendlich gegen einen Baum am Straßenrand. Er konnte das Fahrzeug selber verlassen.