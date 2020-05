Belohnung in Mönchengladbach ausgesetzt : Räuber überfällt Sparkassenfiliale in Geistenbeck

Räuber überfällt Sparkassenfiliale in Geistenbeck

Belohnung in Mönchengladbach ausgesetzt

Ein Mann hat am Montagvormittag eine Sparkassenfiliale in Mönchengladbach überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Geistenbeck Ein Räuber hat am Montagvormittag eine Sparkassenfiliale in Mönchengladbach-Geistenbeck überfallen. Der Kriminelle bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe und flüchtete anschließend mit der Beute.

Der Mann hatte die Filiale auf der Steinsstraße gegen 10.05 Uhr mit einer weißen beziehungsweise hellen Jutetasche betreten, teilt die Polizei mit. Er ging zum Kassierer, bedrohte diesem mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte Bargeld. Der Räuber steckte den ausgehändigten Betrag „in eher geringer vierstelliger Höhe in die Tasche und flüchtete anschließend aus der Bank und zu Fuß weiter in Richtung Duvenstraße“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.