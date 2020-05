Mönchengladbacher Innenstadt : Einbrecher machen sich an sechs Häusern zu schaffen

An insgesamt sechs Haustüren haben sich Einbrecher in der Innenstadt zu schaffen gemacht. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach In der Mönchengladbacher Innenstadt sind in der Nacht von Montag auf Dienstag Einbrecher unterwegs gewesen. Die Kriminellen versuchten an sechs Häusern in zwei Straßen, die Haustüren aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bisher nicht erkannte Täter haben sich in der Nacht von Montag, 18. Mai, auf Dienstag, 19. Mai, an den Hauseingangstüren von sechs Mehrfamilienhäusern zu schaffen gemacht. Sie versuchten sich an Gebäuden an der Wilhelmstraße sowie der Kaiserstraße in der Innenstadt.

An beiden Straßen gelangten sie mit einem Hebelwerkzeug in zwei der Häuser und brachen dort Kellerverschläge auf. Dabei erbeuteten sie ein E-Bike.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161 290 zu melden.

(RP)