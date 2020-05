Polizei Mönchengladbach sucht Täter : 13-Jährige von Mann sexuell belästigt

Mönchengladbach Ein 13-jähriges Mädchen hat bei der Polizei angezeigt, dass sie am Freitagnachmittag von einem Mann verfolgt und sexuell bedrängt wurde. Die Polizei sucht sowohl den Täter als auch Zeugen. Der Mann sei mit einem orangefarbenen Fahrrad unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit.

Ein 13-jähriges Mädchen war nach eigenen Angaben am Freitag, 22. Mai, gegen 15.45 Uhr zu Fuß von der Volksgartenstraße via Hauptbahnhof und Kaiser-Friedrich-Halle in Richtung Bökelstraße unterwegs. Schon am Bahnhof sei ihr eine männliche Person mit einem orangefarbenen Mountainbike aufgefallen. Dieser Mann habe sie angesprochen. Später sei er an der Bökelstraße wieder aufgetaucht. Dort habe er sie schließlich an sich herangezogen und unsittlich berührt. Sie habe sich daraufhin von ihm lösen können und sei an der Bökelstraße Treppen in Richtung Hohenzollernstraße (Parkhaus An den Gerichten) heruntergelaufen.