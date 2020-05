Bundespolizei : Jugendlicher mit Schlagring am Hauptbahnhof Mönchengladbach erwischt

Jugendlicher mit Schlagring am Hauptbahnhof Mönchengladbach erwischt

Die Polizei hat einem Jugendlichen am Hauptbahnhof in Mönchengladbach einen Schlagring abgenommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Mit einem Schlagring ist ein 15-Jähriger am Hauptbahnhof in Mönchengladbach erwischt worden. Der Jugendliche war vor Polizisten geflüchtet, die daraufhin die Verfolgung aufnahmen. Ein Strafverfahren wurde gegen den 15-Jährigen eingeleitet.

Am Mönchengladbacher Hauptbahnhof haben Bundespolizisten am Freitagabend, 22. Mai, um 18.50 Uhr bei einem Jugendlichen (15) einen Schlagring beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aufgefallen ist der 15-Jährige, weil er bei Erblicken der Beamten kurzerhand flüchtete. Die eingesetzten Bundespolizisten eilten hinterher, stellten den jungen Mann und befragten ihn nach dem Grund seiner Flucht. So wirklich wollte der 15-Jährige nicht mit der Sprache rausrücken. Als sie gezielt nach dem Mitführen gefährlicher Gegenstände fragten, gab er an, in seiner rechten Hosentasche einen Schlagring mit sich zu führen. Ein Erwerben, Besitzen sowie Führen eines Schlagringes ist nicht erlaubt und stellt eine Straftat dar.