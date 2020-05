Überfall auf Sparkasse in Mönchengladbach : Mutmaßlicher Bankräuber gesteht die Tat einem Dritten - der ruft die Polizei

Mönchengladbach Nachdem am Montag ein Räuber die Sparkassenfiliale in Geistenbeck überfallen hatte, meldete sich heute ein Zeuge. Er berichtete, dass ein 55-Jähriger die Tat ihm gegenüber gestanden habe.

Ein Räuber hatte — wie berichtet — am Montagvormittag eine Sparkassenfiliale in Geistenbeck überfallen. Mit seiner Beute in eher geringer vierstelliger Höhe flüchtete er zu Fuß in Richtung Duvenstraße.