Unfall am Autobahnkreuz Mönchengladbach : Auffahrunfall zweier Lkw auf der A52 sorgt für Stau

Ein Auffahrunfall am Autobahnkreuz Mönchengladbach sorgt für Stau. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Mönchengladbach Zwei Lkw sind am Donnerstagmittag am Autobahnkreuz Mönchengladbach in einen Unfall verwickelt gewesen. Sperrung und Bergungsarbeiten sorgten für einen fünf Kilometer langen Rückstau.

