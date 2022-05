Kriminalität in Mönchengladbach : Jugendbande wird bei einem Raubüberfall gestoppt

Mönchengladbach Die Täter sollen laut Zeugin zwischen 14 und 16 Jahre alt sein. Ein Jugendlicher hatte nach einem Messer greifen wollen. Eine Bäckerei-Angestellte konnte dies im letzten Moment verhindern.

Erneut meldet die Polizei ein Raubdelikt, bei dem die Tatverdächtigen im geschätzten Alter zwischen 14 und 16 Jahren sein sollen. Am Freitag begab sein eine Gruppe Jugendlicher in eine Bäckerei an der Straße Marktsieg. Ihr Ziel war offensichtlich ein Raubüberfall. Laut Polizei reagierte eine Kassiererin aber geistesgegenwärtig. Die Angestellte konnte die Truppe in die Flucht schlagen.