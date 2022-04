Kriminalität in Mönchengladbach : Erneut raubt Jugendbande in der Gladbacher Innenstadt

Die Polizei Mönchengladbach nahm nach einem Raub einen 15-Jährigen fest. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Mönchengladbach Seit mehreren Monaten zieht eine Gruppe von Jugendlichen durch die Gladbacher Innenstadt, die stiehlt und schlägt. Die meisten Tatverdächtigen sind noch minderjährig. Einige von ihnen werden sogar auf zwölf Jahre geschätzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

Die Masche hat die Polizei schon häufiger gemeldet: Eine Jugendgruppe geht in der Gladbacher Innenstadt auf etwa Gleichaltrige zu, fragt nach Geld, schlägt dann zu und raubt. So geschehen auch Freitagabend, 22. April. Was der Polizei zunächst als „Schlägerei“ gemeldet wurde, stellte sich im Nachhinein als Raubdelikt heraus. Als die Beamten eintrafen, waren schon Bundespolizisten vor Ort, die einen 15-jährigen Tatverdächtigen gestellt und vorläufig festgenommen hatten.

Folgender Sachverhalt stellte sich heraus: Ein 17-Jähriger aus Eschweiler war gegen 21.45 Uhr mit Freunden auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als sie eine Gruppe von etwa zehn männlichen Jugendlichen sahen. Sie wechselten die Straßenseite, die Gruppe aber folgte ihnen und sprach sie an: Einer fragte nach 50 Cent. Der 17-Jährige holte sein Portemonnaie heraus, woraufhin ein Jugendlicher es ihm aus der Hand schlug. Als sich der 17-Jährige bückte, um es aufzuheben, schlug die Gruppe gemeinschaftlich auf ihn ein.

Schließlich flüchteten sie und raubten neben der Geldbörse auch die Sonnenbrille eines weiteren 17-Jährigen, der mit dem Angegriffenen zusammen unterwegs war und ihm helfen wollte. Die beiden 17-Jährigen erlitten laut Polizei jeweils leichte Verletzungen.

Zu der Gruppe ist lediglich bekannt, dass alle im geschätzten Alter zwischen 12 und 18 Jahren sind. Einer trug einen dunklen Trainingsanzug, vermutlich Adidas, mit orangefarbenen Streifen. Ein anderer einen dunkelblauen Trainingsanzug mit einem roten Querbalken auf Brusthöhe.

Polizisten nahmen den 15-jährigen Tatverdächtigen mit zum Präsidium. Mangels fehlenden Haftgrundes entließen sie ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, indem sie ihn an die Erziehungsberechtigten übergaben. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Er ist in der Vergangenheit bereits wegen Raubes polizeilich in Erscheinung getreten.

Lesen Sie auch Kriminalität in Mönchengladbach : Was ist nur los in dieser Stadt?

Zuletzt hatte sich ein ganz ähnlicher Fall am 12. April an der Hindenburgstraße ereignet. In dem Fall hatte eine Gruppe Jugendlicher einen 15-Jährigen und einen 17-Jährigen um 50 Cent gefragt. Auch dies endete in einem Raub.

Kostenpflichtiger Inhalt Wie bereits berichtet, ist der Polizei eine 30-köpfige Gruppe von Tatverdächtigen, die in der Innenstadt immer wieder durch Raubdelikte und Körperverletzungen auffällt, bereits länger bekannt. Es gab auch schon Verurteilungen.

Lesen Sie auch 30-köpfige Täterbande : Jugendgruppen tyrannisieren die Mönchengladbacher Innenstadt

Nach einem Raub an zwei Jungen (neun und zwölf Jahre alt), der sich bereits am Freitag, 8. April, gegen 19.40 Uhr an der Kreuzung Duvenstraße/Odenkirchener Straße ereignet hatte, konnte die Polizei ebenfalls zwei Tatverdächtige stellen.