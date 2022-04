Kindstötung in Mönchengladbach : Polizei setzt im Fall Rabea auf DNA-Reihentests

Mönchenladbach Einen knappen Monat nach dem Fund eines toten Säuglings in einem Abfalleimer intensiviert die Polizei in Mönchengladbach noch einmal ihre Ermittlungsarbeit.

Im Fall des am 28. März in der Nähe der Minigolfanlage in Mönchengladbach-Pesch tot aufgefunden Babys Rabea hat die Polizei jetzt eine DNA-Reihenuntersuchung gestartet.

Am Fundort hatten die Beamten zahlreiche Spuren sichergestellt. Die Ermittler nehmen nun auf freiwilliger Basis Vergleichsproben von Frauen, die im Umkreis des Fundortes an der Carl-Diem-Straße/Ecke Ackerstraße wohnen. Per Ausschlussverfahren hofft sie so, die Herkunft Rabeas aufklären zu können.