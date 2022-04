Nach Balkonsturz in Mönchengladbach : Zwei Personen gelten weiter als schwer verletzt

Mönchengladbach Vier Personen sind am vergangenen Donnerstag aus einem dritten Obergeschoss gestürzt. Ein Mann starb am Unglücksort, drei weitere galten zunächst als schwerstverletzt. Wie es ihnen mittlerweile geht.

Nach dem Unglück in Odenkirchen, bei dem vier Menschen durch die Brüstung eines Laubengangs in die Tiefe stürzten und ein Mann getötet wurde, befinden sich eine Frau (40) und ein Mann (47) weiterhin mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Ein 31-jähriger Mann, der ebenfalls mit der Gruppe hinunter fiel, gilt mittlerweile als leicht verletzt.

Ein 31-Jähriger starb nach dem Sturz am Unglücksort. Die drei weiteren Personen galten am Abend als schwerstverletzt. Ein Verletzter wurde mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Aachen transportiert, zwei weitere Verletzte kamen am Abend in örtliche Krankenhäuser.