Unglück in Mönchengladbach : Streit löste tödlichen Sturz von Laubengang aus

Mönchengladbach Am Morgen nach dem Unglück im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen, bei dem ein 31-Jähriger starb, untersuchen Sachverständige und Ermittler das Gebäude. Das baufällige Haus aber muss nicht ganz geräumt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach dem Sturz aus einem Laubengang im dritten Obergeschoss, bei dem am Donnerstagabend in Mönchengladbach ein Mann (31) starb und drei weitere Personen (31, 40 und 47) schwer verletzt wurden, ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Tötung. Wie ein Sprecher mitteilte, lägen den Ermittlern bisher aber keine Hinweise auf ein vorsätzliches Verhalten vor.

Zeugen sagten demnach aus, es sei zu einem Streit zwischen den beiden 31 Jahre alten Männern und der 40 Jahre alten Frau gekommen. Der 47-Jährige sei hinzugekommen, um den Streit zu schlichten. Dabei soll sich dann ein Gerangel zwischen den vier betrunkenen Personen auf dem Laubengang entwickelt haben. Dabei brach dann das Brüstungsgitter aus der Verankerung, und alle vier Beteiligten stürzten rund zehn Meter in die Tiefe in den Innenhof. Die Einsatzkräfte versuchten noch, den 31-Jährigen wiederzubeleben. Er starb aber noch am Unglücksort. Die anderen Personen kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Schwerverletzten in die Uniklinik Aachen.