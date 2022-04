Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Gartenhütte steht in Flammen

Mönchengladbach Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist nicht bekannt. Es ist aber nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngster Zeit.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Samstagabend, 23. April, eine Gartenhütte in Brand geraten. Das teilte die Feuerwehr Mönchengladbach mit. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und der Wehr gemeldet.

Laut Bericht stand die etwa vier mal drei Meter große Gartenhütte am Poether Weg im Stadtteil Venn zu etwa einem Drittel in Brand, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Das Feuer drohte auf benachbarte Bäume und ein in der Nähe abgestelltes Wohnmobil überzugreifen, konnte aber den Angaben nach schnell unter Kontrolle gebracht werden. So blieb der Brandschaden auf die Hütte begrenzt. Mit einer Wärmebildkamera wurden abschließend versteckte Glutnester lokalisiert und abgelöscht.

Es ist der dritte Brand einer Gartenhütte, den die Feuerwehr in einer Woche gemeldet hat. Am Ostermontag, 18. April, wurden die Einsatzkräfte am Morgen zu einer brennenden Gartenlaube an der Dahlener Straße (im Stadtteil Schmölderpark) gerufen und am Abend zu einem brennenden Gartenhaus an der Vitusstraße (Westend). Beide Hütten brannten völlig nieder. Zu den jeweiligen Brandursachen ist bisher nicht bekannt.