Großeinsatz in Mönchengladbach : Ein Toter und mehrere Verletzte nach Sturz aus Obergeschoss

Die Rettungskräfte sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Foto: Andreas Gruhn

Update Mönchengladbach Vier Personen sind am Donnerstagabend aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen in die Tiefe gestürzt. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät. Was bisher dazu bekannt ist.

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters und Andreas Gruhn

Bei einem Sturz aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ist am Donnerstagabend in Odenkirchen ein Mann gestorben. Der Mann starb an seinen schweren Verletzungen noch am Unglücksort, Wiederbelebungsversuche durch die Rettungskräfte blieben erfolglos, wie Feuerwehrchef Dirk Schattka sagte. Drei weitere Personen, zwei Männer und eine Frau, wurden bei dem Sturz schwerstverletzt. Die vier Personen stürzten über die Brüstung eines Laubengangs rund zehn Meter Meter in die Tiefe, wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion bestätigte. Ein Verletzter wurde mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Aachen transportiert, zwei weitere Verletzte kamen in örtliche Krankenhäuser.

Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch Notfallseelsorger waren vor Ort und betreuten Angehörige und Zeugen des Vorfalls.

Der Notruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 18.50 Uhr. Als die Retter vor Ort eintrafen, waren einige der Gestürzten noch ansprechbar – ein Mann allerdings nicht. „Ein Patient musste sofort reanimiert werden, aber er ist leider verstorben“, sagte Feuerwehrchef Schattka vor Ort. Ein Bestatter nahm den Leichnam gegen 21 Uhr mit.

Wie es zu dem Unglück gekommen ist, war am Abend zunächst noch unklar. Teile der Brüstung des Laubengangs waren allerdings gebrochen und mussten gesichert werden. Das Bauordnungsamt war nach Informationen unserer Redaktion vor Ort im Einsatz. Teile des Gebäudes dürfen nicht mehr bewohnt werden.

Die Feuerwehr setzte eine Drohne ein. Foto: Andreas Gruhn