Verkehrsunfall in Mönchengladbach : Busse kollidieren am Europaplatz – drei Verletzte

Busse kollidieren am Europaplatz – drei Verletzte

Verkehrsunfall in Mönchengladbach

Nach dem Unfall: Einer der Busse steht direkt am Bordstein eines der Wartehäuschen. Foto: Ansgar Fabri

Mönchengladbach Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Europaplatz verletzt worden. Die Kollision hatte einen mehrstündigen Einsatz zur Folge.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Linienbussen sind am Freitagmorgen, 29. April, drei Personen leicht verletzt worden. Eine von ihnen wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das meldete die Polizei Mönchengladbach am Freitagmittag.