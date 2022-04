Ermittlungen in Mönchengladbach : Pilot mit Laserpointer geblendet

Mönchengladbach Der Pilot eines Passagierflugzeuges ist am Dienstagabend von Giesenkirchen aus geblendet worden. Die Polizei ermittelt und sucht jetzt Zeugen.

Unbekannte haben in Mönchengladbach am Dienstagabend den Piloten eines Passagierflugzeuges mit einem Laserpointer irritiert. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Laserpointer, der den Piloten eines Passagierflugzeuges gegen 22.37 Uhr offensichtlich zielgerichtet blendete, wurde vermutlich aus dem Bereich Lorenz-Görtz-Straße in Giesenkirchen-Mitte heraus benutzt. Eine Fahndung der Polizei in dieser Gegend verlief erfolglos. Durch die Blendung des Piloten kam es glücklicherweise zu keinem Unfall.